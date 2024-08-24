В синем пальто и на каблуках: королева Камилла появилась на публичном мероприятии

Королева Камилла появилась на публичном мероприятии во время отпуска.
Камилла выглядела великолепно в синем пальто Fiona Clare под которым было синее платье в принт, была обута в коричневые туфли из кожи на каблуках, а в руках держала маленькую бежевую сумку Bottega Veneta.
Ее Величество дополнила свой образ брошью Minoru, о которой мы рассказывали ранее, браслетом Sweet Alhambra Heart из розового золота 18 карат и сердолика от Van Cleef & Arpels и своим помолвочным кольцом и жемчужными серьгами-висюльками. У королевы была безупречная укладка и макияж на лице.
Ранее, напомним, королеву Камиллу запечатлели в Шотландии во время прогулки с детьми и внуками и выглядела она совсем по-другому, чем публика привыкла ее видеть.
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