В синем пальто и на каблуках: королева Камилла появилась на публичном мероприятии

Камилла выглядела великолепно в синем пальто Fiona Clare под которым было синее платье в принт, была обута в коричневые туфли из кожи на каблуках, а в руках держала маленькую бежевую сумку Bottega Veneta.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Ее Величество дополнила свой образ брошью Minoru, о которой мы рассказывали ранее, браслетом Sweet Alhambra Heart из розового золота 18 карат и сердолика от Van Cleef & Arpels и своим помолвочным кольцом и жемчужными серьгами-висюльками. У королевы была безупречная укладка и макияж на лице.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, королеву Камиллу запечатлели в Шотландии во время прогулки с детьми и внуками и выглядела она совсем по-другому, чем публика привыкла ее видеть.

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