В синем пальто и на высоких лаковых шпильках: невестка Дональда Трампа сходила на службу с мужем и детьми

Старший сын Дональда Трампа – Эрик Трамп и его супруга Лара посетили сегодня утреннюю службу в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне.

Служба состоялась перед второй инаугурацией президента Дональда Трампа, который сегодня даст присягу на церемонии в Вашингтоне.

Лара приехала на службу в темно-синем платье-пальто с бахромой и крупными пуговицами, которое сочетала с лаковыми туфлями на высоких шпильках. Она сделала укладку локонами, выразительный макияж глаз со стрелками и розовыми тенями, а также розовым блеском подчеркнула губы.

Лара и Эрик Трамп с детьми / Фото: Associated Press

Ее муж Эрик Трамп надел черное пальто и брюки, был в белой рубашке и голубом галстуке в принт, а обут в коричневые туфли на шнуровке. Также с ними были их дети – сын и дочь, которые облачились в синие наряды.

Напомним, Дональд и Мелания Трамп также посетили службу в церкви. Роскошный образ Мелании, которая во второй раз стала первой леди США, мы вам уже показывали.

Также, напомним, Джо и Джилл Байден уже передали Белый дом Трампу.

Джилл и Джо Байден, Дональд и Мелания Трам в Белом доме / Фото: Associated Press

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