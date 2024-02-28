В синем пальто и ободке с вуалью: принцесса Беатрис сходила на службу

Вчера члены британской королевской семьи собрались в соборе Святого Георгия в Виндзоре на службу памяти в честь короля Греции Константина II, который скончался в январе 2023 года. Возглавляла мероприятие королева Камилла, поскольку король Чарльз III не смог присутствовать из-за того, что сейчас проходит курс лечения в связи с раком.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис прибыла на службу вместе со своим супругом Эдоардо Мапелли-Моцци. На ней было темно-синее пальто с поясом от Maje, в руках она несла клатч из крокодиловой кожи с жемчужной отделкой от Ethan K, была в плотных колготах и в замшевых туфлях-лодочках от Jimmy Choo. Также свой образ принцесса дополнила синим ободком с вуалью JBH Millinery, ее волосы были распущены, а на лице был макияж со стрелками на веках.

Эдоардо также облачился в темно-синий классический костюм, белую рубашку и светлый галстук, а обут был в черные лаковые туфли.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Associated Press

Мероприятие также посетила мама принцессы Беатрис – Сара Йоркская. Это уже второе (после рождественской службы в Сандрингеме) мероприятие, на которое Сару приглашают. Ранее она не была удостоена такой чести.

Принц Эндрю, Майк Тиндалл, Сара, герцогиня Йоркская, принцесса Анна, и вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс / Фото: Associated Press

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