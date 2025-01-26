В синем пальто и питоновых сапогах: стильная Анна Винтур посетила Неделю моды в Париже

Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур посетила Парижскую неделю моды.
75-летняя Винтур прибыла на показы сезона осень-зима 2025/2026 в рамках Парижской недели моды в элегантном синем длинном пальто, под которое надела пестрое макси-платье и обула сапоги из кожи питона на каблуках.
Образ Анны Винтур дополняли фирменные черные солнцезащитные очки и цветное ожерелье на шее. Она была со своей фирменной прической боб-каре, а в руке держала лишь телефон. Анна шла под синим зонтом, который держал над ее головой помощник.
Анна Винтур всегда посещает Недели мод. А фотографы охотятся за ней, чтобы сделать свежие фото.
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