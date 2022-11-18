В синем пальто и с брошью за 85 тысяч долларов: королева Камилла на приеме во дворце

Королева-консорт Камилла провела торжественный прием в Букингемском дворце на котором вручила Михаилу Барышникову премию коронации королевы Елизаветы II, высшую награду Королевской академии танца (RAD), в знак признания его огромного вклада в балет и мир танца в целом.

Мероприятие проходило 16 ноября в Букингемском дворце, где днем позже прием организовал уже король Чарльз III, в честь его вступления на должность.

Михаил Барышников и королева Камилла / Фото: Getty Images

75-летняя королева Камилла надела синее пальто с золотыми пуговицами посередине и пришпилила к нему красивую брошку в виде танцующей балерины. Выбор брошки был очень символичным, ведь вручала Камилла награды танцорам.

Это брошка от бренда Van Cleef & Arpels которая называется Bouton d'or Ballerina из 18-каратного желтого золота с бриллиантами, лазуритом и бирюзой. Ее стоимость составляет 72 000 фунтов стерлингов (85 600 долларов).

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Также у Камиллы была безупречная укладка в этот день, серьги в ушах, несколько золотых браслетов на запястье и легкий макияж. Про любимый браслет Камиллы от французского бренда Van Cleef & Arpels мы вам уже рассказывали, королева-консорт носит его очень часто.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: