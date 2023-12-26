В синем пальто и с букетом цветов: принцесса Беатрис сходила на рождественскую службу

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци вчера также присутствовали на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме с семьей.

Принцесса в этот праздничный день выглядела элегантно в темно-синем пальто с поясом на талии, на голове у нее был синий бархатный ободок, украшен цветами. А обута Беатрис была в черные высокие замшевые сапоги на каблуках. Ее длинные волосы были распущены, макияж она сделала в натуральных оттенках и в руках держала букет цветов, подаренный ей кем-то из людей, пришедших поприветствовать королевскую семью. В руках Ее Высочества был черный клатч из змеиной кожи.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Эдоардо Мапелли-Моцци был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук, а в нагрудном кармане его пиджака был белый платок.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Также на службу приехала сестра Беатрис – принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком (они тоже появились без детей) и мама принцесс – Сара Йоркская со своим бывшим мужем принцем Эндрю. Король Чарльз III впервые за тридцать лет пригласил Сару поприсутствовать на рождественской службе и провести каникулы с королевской семьей.

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