В синем пальто и с дорогой брошью-балериной: королева Камилла приехала в балетную школу

Ее Величество приехала, чтобы отпраздновать столетие школы вместе с нынешними учениками, сотрудниками и выпускниками, во время своего визита в Уэст-Мидлендс в Бирмингеме.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

75-летняя королева Камилла была в темно-синем пальто, к которому пришпилила брошку в виде танцующей балерины. Это брошка от бренда Van Cleef & Arpels, которая называется Bouton d'or Ballerina, из 18-каратного желтого золота с бриллиантами, лазуритом и бирюзой. Ее стоимость составляет 85 600 долларов. Ранее Камилла уже появлялась с ней на публике, когда вручала Михаилу Барышникову премию коронации королевы Елизаветы II, высшую награду Королевской академии танца (RAD).

На шее у королевы была цепочка с двумя золотыми медальйонами, волосы были уложены в классическую прическу, на лице - макияж и улыбка. Королева Камилла любит не только книги, но и театр, и к балетному искусству, видимо, тоже не равнодушна.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

А вчера, напомним, она вместе с мужем-королем Чарльзом III посещала службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве и потом прием в Букингемском дворце.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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