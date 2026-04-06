В синем пальто и с голубым платком на шее: скромная дочь принцессы Маргарет - Сара Чатто - на пасхальной службе
Племянница королевы Елизаветы II — леди Сара Чатто и ее муж Дэниэл Чатто — посетили праздничную службу на Пасху с остальными членами королевской семьи.
61-летняя леди Сара приехала на праздничную службу в голубом кардигане и темно-синем пальто, а у нее на шее был акцентный голубой платок. Сара дополнила образ синей шляпой и черным плетенным клатчем, в ушах у нее были серьги со сверкающими камнями, похожими на бриллианты, на пальто была брошь, а на запястьях по браслету. Женщина выглядела, как всегда, сдержанно и была без макияжа на лице.
Ее муж Дэниэл надел тоже синее пальто, галстук и белую рубашку.
Они присоединились на службе к королю Чарльзу и королеве Камилле, семье принца Уэльского, принцессе Анне и другим членам королевской семьи.
Напомним, в последний раз Сара Чатто появлялась на публике еще прошлым летом, когда посещала Уимблдон. Она ведет тихий образ жизни и редко выходит в свет.