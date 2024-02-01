В синем пальто и с голубым шарфом: принцесса Анна появилась на публичном мероприятии

Пока король Чарльз III находится на больничном его супруга Камилла и сестра Анна работают не покладая рук.

Находясь в Чешире, королевская принцесса Анна открыла новые помещения для верховой езды для инвалидов в конном колледже Ризхит.

Благотворительная организация предоставляет возможность более 17 тысячам детей и взрослым с ограниченными возможностями заниматься верховой ездой.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Принцесса Анна сама в прошлом наездника, она даже бывала в Киеве на соревнованиях, поэтому всегда поддерживает все, что связано с конным спортом. На это мероприятие Ее Высочество приехала в синем пальто, обута в высокие черные замшевые сапоги, на ней также был голубой шарф с бахромой, а сверху она набросила молочно-белое пальто, когда вышла поприветствовать наездниц.

Whilst in Cheshire, The Princess Royal also opened Riding for the Disabled’s new facilities at Reaseheath Equestrian College.



The charity provides over 17,000 disabled children and adults with fun activities like riding and carriage driving.



Find out more:… pic.twitter.com/3eGB3VngU4 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 31, 2024

Принцесса также пришпилила к одежде брошку в виде лошади и надела лаконичные жемчужные серьги-гвоздики, волосы собрала в классическую прическу и сделала дневной макияж.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, что принцесса Анна раскрыла забавное прозвище короля Чарльза III.

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