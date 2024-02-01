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В синем пальто и с голубым шарфом: принцесса Анна появилась на публичном мероприятии

В синем пальто и с голубым шарфом: принцесса Анна появилась на публичном мероприятии

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Пока король Чарльз III находится на больничном его супруга Камилла и сестра Анна работают не покладая рук.

Находясь в Чешире, королевская принцесса Анна открыла новые помещения для верховой езды для инвалидов в конном колледже Ризхит.

Благотворительная организация предоставляет возможность более 17 тысячам детей и взрослым с ограниченными возможностями заниматься верховой ездой.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Принцесса Анна сама в прошлом наездника, она даже бывала в Киеве на соревнованиях, поэтому всегда поддерживает все, что связано с конным спортом. На это мероприятие Ее Высочество приехала в синем пальто, обута в высокие черные замшевые сапоги, на ней также был голубой шарф с бахромой, а сверху она набросила молочно-белое пальто, когда вышла поприветствовать наездниц.

Принцесса также пришпилила к одежде брошку в виде лошади и надела лаконичные жемчужные серьги-гвоздики, волосы собрала в классическую прическу и сделала дневной макияж.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, что принцесса Анна раскрыла забавное прозвище короля Чарльза III.

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