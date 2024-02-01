В синем пальто и с голубым шарфом: принцесса Анна появилась на публичном мероприятии

Пока король Чарльз III находится на больничном его супруга Камилла и сестра Анна работают не покладая рук.
Находясь в Чешире, королевская принцесса Анна открыла новые помещения для верховой езды для инвалидов в конном колледже Ризхит.
Благотворительная организация предоставляет возможность более 17 тысячам детей и взрослым с ограниченными возможностями заниматься верховой ездой.
Принцесса Анна сама в прошлом наездника, она даже бывала в Киеве на соревнованиях, поэтому всегда поддерживает все, что связано с конным спортом. На это мероприятие Ее Высочество приехала в синем пальто, обута в высокие черные замшевые сапоги, на ней также был голубой шарф с бахромой, а сверху она набросила молочно-белое пальто, когда вышла поприветствовать наездниц.
Whilst in Cheshire, The Princess Royal also opened Riding for the Disabled’s new facilities at Reaseheath Equestrian College.— The Royal Family (@RoyalFamily) January 31, 2024
The charity provides over 17,000 disabled children and adults with fun activities like riding and carriage driving.
Find out more:… pic.twitter.com/3eGB3VngU4
Принцесса также пришпилила к одежде брошку в виде лошади и надела лаконичные жемчужные серьги-гвоздики, волосы собрала в классическую прическу и сделала дневной макияж.
Напомним, недавно мы рассказывали, что принцесса Анна раскрыла забавное прозвище короля Чарльза III.
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