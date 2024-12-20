В синем пальто и с идеальной прической: королева Камилла побывала на еще одном приеме

На следующий день после рождественского обеда в Букингемском дворце королева Камилла посетила другой прием.

Ее Величество прибыла в здание муниципалитета Уолтем-Форест в Лондоне.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла в этот раз была одета в синее пальто с воротником-стойкой и черные кожаные перчатки. Она сделала идеальную прическу, макияж, надела жемчужные серьги и несколько золотых браслетов на запястье, в том числе и любимый от Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Днем ранее, папарацци подловили королеву Камиллу по пути в Букингемский дворец, когда она ехала на рождественский обед короля Чарльза.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На следующей неделе семья отправится в Сандрингем, где посетит рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины.

Напомним, мы уже рассказывали вам про традиции Виндзоров на Рождество.

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