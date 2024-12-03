В синем пальто и с идеальной укладкой: королева Камилла приехала во дворец на обед

Королева Камилла пропустила церемонию приветствия эмира Катара в Лондоне, но появилась в Букингемском дворце, где должен состояться торжественный обед.
Ее Величество королеву запечатлели по пути во дворец сегодня, где она присоединится к своему мужу королю Чарльзу для выполнения своих обязанностей на мероприятиях, связанных с государственным визитом эмира Катара и его супруги в Британию.
Королевский автомобиль проехал по двору к Большому входу, и королева улыбнулась, выходя из машины и направляясь во дворец.
Королева была одета в темно-синее пальто под которым виднелся подол ее платья и обута в замшевые туфли на каблуках. В руках она держала черный клатч и платок, ее ногти не были покрыты лаком, на пальце сверкало помолвочное кольцо, а прическа и макияж были идеальными.
Королева Камилла будет присутствовать на обеде во дворце, а также вместе с гостями планирует осмотреть выставку в Картинной галерее.
Напомним, на церемонии приветствия в Лондоне сегодня появились принц и принцесса Уэльские. Кейт прекрасно выглядела в бордовом пальто от Alexander McQueen и шляпе Sahar Millinery.
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