В синем пальто и с идеальной укладкой: королева Камилла в Букингемском дворце

На мероприятии Ее Величество появилась в темно-синем платье-пальто, жемчужных серьгах висюльках и идеальной укладкой. В своей речи, которую Камилла произнесла с трибуны, она похвалила свою замечательную свекровь, королеву Елизавету II, сказав, что она и король Чарльз III получили большое утешение от посланий с соболезнованиями, которые были сделаны по всему миру.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

На приеме талантливые писатели были награждены за участие в конкурсе сочинений королевы Содружества.

"Я не могу начать, не воздав должное моей дорогой свекрови, Ее покойному Величеству, о которой мы сегодня много думаем и которой всем нам так не хватает, - сказала Камилла победителям конкурса. - На протяжении всего ее замечательного правления ее видение улучшения жизни и перспектив всех граждан Содружества оставалось, как вы знаете, очень близким ее сердцу".

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Она поблагодарила весь мир за добрые пожелания и соболезнования, которые она и королевская семья получили после смерти королевы в Балморале, 8 сентября 2022 года.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

"За последние несколько месяцев мой муж и я черпали огромное утешение в сообщениях с соболезнованиями, которые мы получали и продолжаем получать со всех концов света. Они напомнили нам, что письменное слово обладает уникальной способностью связывать, исцелять, успокаивать и вселять надежду даже посреди горя", - сказала Камилла, пишет People.

После выступления королевы зачитали отрывки из некоторых произведений, которые победили.

Также недавно королева-консорт провела другой прием, на котором вручила танцору Михаилу Барышникову премию коронации королевы Елизаветы II - высшую награду Королевской академии танца (RAD), в знак признания его огромного вклада в балет и мир танца в целом.

Михаил Барышников и королева Камилла / Фото: Getty Images

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