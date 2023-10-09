В синем пальто и с любимой прической: принцесса Анна была замечена во Франции

На днях принцесса Анна присутствовала на матче чемпионата мира по регби во Франции 2023 года между Ирландией и Шотландией на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени недалеко от Парижа.

Ее запечатлели на трибунах. Одета 73-летняя принцесса была в темно-синее пальто, у нее на шее был платок, волосы были собраны в классическую прическу, на лице практически не было макияжа, а в ушах сверкали серьги-гвоздики. Ее Высочество выглядела сосредоточенной и серьезной.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

А месяц назад, напомним, принцесса Уэльская Кейт посещала чемпионат мира по регби во Франции. Она посетила матч между Англией и Аргентиной на стадионе "Велодром" в Марселе, где появилась в элегантном белом брючном костюме Alexander McQueen. Кейт, напомним, является покровителем футбольной лиги регби.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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