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В синем пальто и с любимой прической: принцесса Анна была замечена во Франции

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В синем пальто и с любимой прической: принцесса Анна была замечена во Франции

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Королевская принцесса Анна часто исполняет свои обязанности старшего члена семьи почти незаметно.

На днях принцесса Анна присутствовала на матче чемпионата мира по регби во Франции 2023 года между Ирландией и Шотландией на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени недалеко от Парижа.

Ее запечатлели на трибунах. Одета 73-летняя принцесса была в темно-синее пальто, у нее на шее был платок, волосы были собраны в классическую прическу, на лице практически не было макияжа, а в ушах сверкали серьги-гвоздики. Ее Высочество выглядела сосредоточенной и серьезной.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

А месяц назад, напомним, принцесса Уэльская Кейт посещала чемпионат мира по регби во Франции. Она посетила матч между Англией и Аргентиной на стадионе "Велодром" в Марселе, где появилась в элегантном белом брючном костюме Alexander McQueen. Кейт, напомним, является покровителем футбольной лиги регби.

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
588
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