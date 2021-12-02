В синем пальто и с любимой сумкой: герцогиня Корнуольская приехала в Уилтшир

В синем пальто и с любимой сумкой: герцогиня Корнуольская приехала в Уилтшир

Герцогиня Корнуольская сегодня нанесла визит в Уилтшир, где встретилась со школьниками.

Супруга принца Уэльского посетила короткую службу и возложила цветы в честь 100-летия военного мемориала Сенд в церкви Святого Креста в Мелкшеме.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Выглядит Камилла, как всегда, отлично. На ней было синее теплое пальто и черные замшевые сапоги, под пальто виднелась белая рубашка, герцогиня была в кожаных перчатках и с любимой сумкой от DeMellier London в руках.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Также ее образ дополняли жемчужные серьги-висюльки и стильная укладка. А на лице был легкий макияж. Камилла была в отличном настроении и охотно общалась со школьниками. Также герцогине подарили красивый букет цветов.

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