В синем пальто и с мухой на груди: королева Камилла посетила музей

Визит Ее Величества состоялся в честь 100-летия открытия музея для публики в 1925 году в Лондоне. Именно в этом доме жил английский писатель Диккенс с 1837 по 1839 год.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева наделв пальто своего любимого королевского синего цвета от Фионы Клэр и несколько браслетов на запястье, в том числе и ее любимый дорогой браслет Van Cleef & Arpels. На платье у Камиллы была пришпилена брошь-муха, на шее была золотая цепочка с пластинчатой подвеской с инициалами ее пятерых внуков, а в ушах жемчужные серьги. У нее был легкий макияж и более яркая, чем обычно помада на губах.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В руках королева держала книгу "Жизнь с Джейн Остин" автора Джанет Тодд.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Отметим, что буквально вчера в Кларенс-хаусе состоялся прием, на котором королева Камилла и король Чарльз появились вместе. Его организовали по случаю запуска медали читального зала королевы, Камилла, как известно, стремится сделать так, чтобы как можно больше людей начало читать книги. На приеме Ее Величество блистала в новом платье-рубашке.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

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