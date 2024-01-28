В синем пальто и с новыми бриллиантами в ушах: княгиня Шарлин позировала с мужем на балконе дворца

Шарлин и Альбер вышли на балкон во время традиционных праздников Святой Девоте, которые сейчас проходят в Княжестве Монако.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

В этот день принцесса была в темно-синем пальто и с шарфом в тон на шее, в ее ушах сверкали крупные серьги с бриллиантами, а на лице был легкий дневной макияж. Также белокурые волосы княгини были уложены в стильную прическу.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Князь также надел темно-синий костюм, белоснежную рубашку и галстук. А на лице у него были черные очки от солнца.

На днях Шарлин с семьей посетили церемонию сожжения лодки, состоявшуюся на набережной в Монако. В этот раз она выбрала для выхода белое пальто от Emilia Wickstead.

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