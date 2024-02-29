В синем пальто и с огромным бриллиантом на пальце: принцесса Мари-Шанталь на памятном мероприятии в Лондоне

Наследная принцесса Греции Мари-Шанталь присутствует на панихиде по королю Греции Константину в греческом православном соборе Святой Софии в Лондоне.

Панихида состоялась на следующий день после того, как члены греческой, британской и испанской королевских семей собрались на службе памяти в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Принцесса Мари-Шанталь / Фото: Getty Images

55-летняя принцесса Мари-Шанталь была в этот день в синем пальто от Hermes с тонким поясом на талии, в руках она держала маленькую сумку на короткой ручке из кожи крокодила, волосы накрутила красивыми локонами и сделала легкий макияж глаз, а розовым блеском подчеркнула губы. Маникюр у Мари-Шанталь был в нежно-розовом цвете, а на пальце сверкало кольцо с огромным бриллиантом.

Принцесса Мари-Шанталь / Фото: Getty Images

С ней на службу приехала ее старшая и единственная дочь – 27-летняя принцесса Мария-Олимпия. Она была в темном пальто с поясом на талии и водолазке, с маленькой черной сумкой под мышкой и сделала легкий макияж и свою классическую прическу.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Напомним, возглавляла службу памяти в Виндзоре королева Камилла. Она замещала своего мужа короля Чарльза III, который борется с раком.

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