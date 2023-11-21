В синем пальто и с сапфировой брошью на груди: королева Камилла на торжественном мероприятии в Лондоне

Королева Камилла надела свой любимый синий наряд для встречи с президентской четой Южной Кореи.
В первый день государственного визита президента Юн Сок Йоля королева Камилла появилась на церемонии приветствия в платье-пальто синего цвета от Анны Валентайн и шляпе от Филипа Трейси. Образ королева дополнила брошью с сапфирами и бриллиантами, принадлежавшей когда-то королеве Марии, бабушки королевы Елизаветы II.
Камилла завершила образ парой замшевых сапог на квадратных каблуках, черными перчатками из кожи и черным кожаным клатчем.
На этоой неделе король Чарльз III и королева Камилла принимают президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и его жену, первую леди Ким Кон Хи с трехдневным государственным визитом.
Почетных гостей сегодня утром встречали в отеле в Лондоне также принц Уильям и принцесса Кейт Уэльские. Вечером в Букингемском дворце состоится торжественный банкет в честь гостей.
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