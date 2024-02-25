В синем пальто и с сумкой Chanel: принцессу Елена сфотографировали по пути на свадьбу

Инфанта Елена была запечатлена по прибытии на свадьбу Фелипе Матосяна и Ины Моренес в церкви Лас Калатравас в Мадриде.

На торжественную церемонию инфанта приехала в темно-синем коротком пальто и светло-серых широких брюках со стрелками. На одной ноге она была обута в черные сапоги на каблуках, а на второй ортез (это такое ортопедическое приспособление для стабилизации суставов), поэтому от каблуков ей временно пришлось отказаться.

В руках у принцессы была стеганная сумка на ремешке-цепочке от Chanel, также она сделала красный маникюр, надела серьги с камнями, прикрепила брошь в виде листа на груди и на шею завязала бежевый шарф. Елена была в черных солнцезащитных очках.

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

В прошлый раз, напомним, принцесса Елена посетила светское мероприятие и вышла на красную дорожку также в разной обуви, и это было связано с ее травмой ноги.

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