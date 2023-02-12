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В синем пальто и с ярким аксессуаром на шее: принцесса Анна на спортивном мероприятии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
190
Время на прочтение
1 мин
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В синем пальто и с ярким аксессуаром на шее: принцесса Анна на спортивном мероприятии

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Дочь королевы Елизаветы II продолжает исполнять свои королевские обязанности.

На днях 72-летняя Анна встречалась с игроками из Шотландии перед матчем Международного союза регби шести наций между Шотландией и Уэльсом на стадионе Мюррейфилд в Эдинбурге.

Принцесса была одета в короткое темно-синее пальто и черные брюки со стрелками, а обута в черные сапоги на невысоких каблуках.

На шее у Анны был голубой с желтым шарф в клетку, волосы она собрала в свою традиционную прическу, а из украшений надела аккуратные золотые серьги-гвоздики и брошку пришпилила к пальто. Принцесса была в черных кожаных перчатках.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход принцесса Анна появлялась на публике в более ярком луке и напомнила нам выходы ее мамы – королевы Елизаветы II. Тогда Ее Высочество посетила церемонию посадки деревьев в парке Эндрюс во время своего визита в Саутгемптон, графство Хэмпшир.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
190
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