В синем пальто и с золотым колье на шее: королева Камилла в Королевской академии танца

Супруга короля опубликовала новое фото в Twitter в Международный день пожилых людей.
Международный день пожилых людей отмечается 1 октября начиная с 1991 года. Был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под названием международный день престарелых.
Королева Камилла опубликовала обращение в соцсетях по случаю этого праздника.
"Сегодня, чтобы отметить Международный день пожилых людей, я знаю, что настоящая команда танцоров собралась в Королевской академии танца для участия в серии семинаров, бесед и презентаций, к которым онлайн присоединились друзья со всего мира. Как преданный, хотя и немного скрипучий, Серебряный Лебедь, я очень хотела послать вам свои самые теплые пожелания прекрасного дня общения и веселья, отмечая огромную пользу, которую балет принес в нашу жизнь. Продолжайте танцевать!" - сказала Ее Величество королева.
“Today, to mark the International Day of Older Persons, I know that a veritable flock of dancers has swanned into the Royal Academy of Dance for a series of workshops, talks and presentations, joined online by friends from across the world.— The Royal Family (@RoyalFamily) October 1, 2023
As a devoted, if slightly creaky,… pic.twitter.com/moHNCrZF5o
Камилла сопроводила подпись фотографией, где запечатлена с танцорами. Она одета в синее пальто, обута в высокие замшевые сапоги на каблуках, а у нее на шее сверкает золотое колье. Выглядит Камилла великолепно рядом с другими женщинами-танцовщицами.
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