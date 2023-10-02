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В синем пальто и с золотым колье на шее: королева Камилла в Королевской академии танца

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1359
Время на прочтение
1 мин
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В синем пальто и с золотым колье на шее: королева Камилла в Королевской академии танца

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Супруга короля опубликовала новое фото в Twitter в Международный день пожилых людей.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября начиная с 1991 года. Был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под названием международный день престарелых.

Королева Камилла опубликовала обращение в соцсетях по случаю этого праздника.

"Сегодня, чтобы отметить Международный день пожилых людей, я знаю, что настоящая команда танцоров собралась в Королевской академии танца для участия в серии семинаров, бесед и презентаций, к которым онлайн присоединились друзья со всего мира. Как преданный, хотя и немного скрипучий, Серебряный Лебедь, я очень хотела послать вам свои самые теплые пожелания прекрасного дня общения и веселья, отмечая огромную пользу, которую балет принес в нашу жизнь. Продолжайте танцевать!" - сказала Ее Величество королева.

Камилла сопроводила подпись фотографией, где запечатлена с танцорами. Она одета в синее пальто, обута в высокие замшевые сапоги на каблуках, а у нее на шее сверкает золотое колье. Выглядит Камилла великолепно рядом с другими женщинами-танцовщицами.

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Дата публикации
Просмотры
1359
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