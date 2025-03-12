В синем пальто и сером костюме: рассматриваем два новых выхода Зары Тиндалл в Челтнеме

Вчера миссис Тиндалл посетила первый день скачек в Челтнеме в рамках так называемого Челтнемского фестиваля.

Первый образ Зары был классическим. Она сочетала темно-синее пальто Fairfax & Favor с брюками со стрелками и сапогами с острыми носами на каблуках тоже от Fairfax & Favor. Тиндалл была в черных кожаных перчатках и с черной сумкой Aspinal of London. На лице у Зары были солнцезащитные очки в черепаховой оправе от Finlay & Co, а на голове горчичная шляпа-таблетка, которая стала яркой изюминкой образа. Также Тиндалл сделала легкий макияж с розовым блеском на губах и надела золотые серьги в уши.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Во второй день фестиваля Зара приехала в сером полосатом брючном костюме, под жакет надела винного цвета джемпер с высокой горловиной, ему в тон подобрала сумку из кожи крокодила и шляпу-таблетку. У Тиндалл снова был легкий макияж на лице и золотые серьги-колечки в руках.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Компанию на соревнованиях Заре составила принцесса Йоркская Евгения.

Принцесса Евгения и Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

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