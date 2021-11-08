В синем пальто и шапке: кронпринцесса Мэри появилась на публике с детьми

В синем пальто и шапке: кронпринцесса Мэри появилась на публике с детьми

Супруга кронпринца Фредерика посетила светское мероприятие.

Наследная шведская кронпринцесса Мэри вместе с детьми принцем Винсентом и принцессой Жозефиной наблюдали за традиционной охотой "Hubertusjagten" - драгхантинг является разновидностью конного спорта, где верховые наездники охотятся на след искусственно уложенного аромата с гончими. Она проходит с 1900 года традиционно в первое воскресенье ноября.

Кронпринцесса Мэри с детьми / Getty Images

49-летняя принцесса Мэри была в черном лаконичном пальто с поясом на талии, а на голове у нее была серая теплая шапка. Макияж на лице кронпринцессы был дневным и классическим, волосы распущены, а из украшений мы заметили на ее запястье золотой браслет.

Кронпринцесса Мэри с детьми / Getty Images

Ее дочь принцесса Жозефина была в синем пальто, как мама, а на запястье у девочки также сверкал золотой браслет, а принц Винсент надел пальто классического фасона. Дети с улыбками наблюдали за происходящим.

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