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В синем пальто и шляпе: королева Маргрете II проинспектировала войска

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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В синем пальто и шляпе: королева Маргрете II проинспектировала войска

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Ее Величество посетила торжественный парад.

83-летняя датская королева Маргрете II проинспектировала войска на параде Королевской лейб-гвардии в казармах лейб-гвардии в Копенгагене.

Ее Величество королева была в длинном пальто насыщенного синего цвета и шляпе-таблетке в тон с черным ободком, обула черные замшевые туфли без каблуков и дополнила лук синим платком с белым принтом и синими серьгами.

Королева была традиционно с тростью, у нее был ярко-красный маникюр и розовая помада на губах.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что старший сын королевы – кронпринц Фредерик – был запечатлен папарацци во время прогулки с неизвестной блондинкой в Мадриде. Этот скандал наделал много шума в Дании и в Испании. А заговорили о нем после того, как в Данию с государственным визитом приезжали король и королева Испании.

Королева Летиция и королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Летиция и королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
560
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