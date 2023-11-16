В синем пальто и шляпе: королева Маргрете II проинспектировала войска

83-летняя датская королева Маргрете II проинспектировала войска на параде Королевской лейб-гвардии в казармах лейб-гвардии в Копенгагене.

Ее Величество королева была в длинном пальто насыщенного синего цвета и шляпе-таблетке в тон с черным ободком, обула черные замшевые туфли без каблуков и дополнила лук синим платком с белым принтом и синими серьгами.

Королева была традиционно с тростью, у нее был ярко-красный маникюр и розовая помада на губах.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что старший сын королевы – кронпринц Фредерик – был запечатлен папарацци во время прогулки с неизвестной блондинкой в Мадриде. Этот скандал наделал много шума в Дании и в Испании. А заговорили о нем после того, как в Данию с государственным визитом приезжали король и королева Испании.

Королева Летиция и королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Читайте также: