В синем пальто и шляпе в тон: элегантная королева Мэри на торжественном мероприятии

Ее Величество королева Мэри осмотрела караул во время мероприятия, посвященного 75-летию создания Национальной гвардии в Музее Свободы в Копенгагене.

Королева приехала одета в темно-синее пальто с поясом на талии и платье в тон, на голове у нее была синяя шляпа с бордовой лентой, на руках синие кожаные перчатки, а обула Мэри высокие сапоги на каблуках из бежевой кожи.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Мэри распустила и уложила красивыми локонами каштановые волосы и сделала насыщенный макияж глаз, а губы слегка подчеркнула помадой. Супруга короля была запечатлена на фото в окружении военных.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

В прошлый раз королева Мэри и ее муж король Фредерик X вместе посетили выставку "Фредерик X: Король завтрашнего дня". Выставка проливает свет на события, которые сформировали короля как личность и в его роли нового монарха Дании.

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