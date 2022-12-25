В синем пальто и в странной шляпе: королева Камилла сопровождает Чарльза III на прогулке в Сандрингеме

Король Чарльз III и его супруга королева Камилла возглавили первую рождественскую прогулку королевской семьи сегодня в Сандрингеме.

Это первое Рождество короля Чарльза на котором он присутствует в роли монарха. Сегодня королевская семья была запечатлена фотографами во время прогулки в церковь святой Марии Магдалины.

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Getty Images

74-летний король одет в свое любимое пальто верблюжьего цвета, серый костюм и обут в черные туфли-оксфорды. В руках он несет зонтик, как и его жена Камилла.

Королева консорт облачена в синее пальто, которое сочетала с шляпой-таблеткой, украшенной бахромой, черными замшевыми сапогами на каблуках и синей сумкой-чемоданом, которую несла в руке.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

У королевы была ее фирменная прическа, легкий макияж, а в ушах сверкали жемчужные серьги. Говорят, королева Камилла сыграет большую роль в проведении торжеств на Рождество.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

По дорогу на службу также были запечатлены принц и принцессы Уэльские. Они впервые взяли с собой на мероприятие всех пятерых детей. Также на службе присутствовал и скандальный принц Эндрю.

Принц Эндрю в Снадрингеме, 2022 год / Фото: Getty Images

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