В синем пальто и колье королевы: принцесса Уэльская на шотландской "коронации" Чарльза и Камиллы

Сегодня в Эдинбурге проходит так называемая вторая коронация короля Чарльза III и королевы Камиллы.

Среди гостей Национальной службы благодарения были принц и принцесса Уэльские, известные как герцог и герцогиня Ротсейские во время пребывания в Шотландии.

Принц и принцесса Уэльские на службе благодарения в Шотландии / Фото: Associated Press

В собор Святого Джайлса на церковную службу в честь исторической коронации короля и королевы Камиллы Кейт приехала в королевском синем платье-пальто с бархатным воротником от Catherine Walker & Co, которое надевала ранее на пасхальную службу и мероприятие в честь Дня Содружества в 2022 году. Наряд принцесса дополнила небольшой шляпой от Филипа Трейси с имитацией пера, жемчужными серьгами и жемчужным колье королевы Елизаветы II с бриллиантовой застежкой. А также обула синие туфли-лодочки и в руках несла синий клатч.

Принцесса Уэльская на службе благодарения в Шотландии / Фото: Associated Press

В этом же колье Кэтрин появилась на похоронах королевы Елизаветы в сентябре 2022 года и принца Филиппа в апреле 2021 года, а также на вечеринке по случаю 70-летия их свадьбы в 2017 году.

У принцессы Уэльской был красивый макияж, а волосы были собраны в прическу.

Принц и принцесса Уэльские на службе благодарения в Шотландии / Фото: Associated Press

Принц Уильям надел форму Королевских ВВС и изумрудную мантию, которая отражает его положение в высшем рыцарском ордене Шотландии.

Принц и принцесса Уэльские на службе благодарения в Шотландии / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские на службе благодарения в Шотландии / Фото: Associated Press

Читайте также: