В синем пальто и в компании мужа: принцессу Анну запечатлели по пути в Букингемский дворец

Королевский рождественский обед в Букингемском дворце не пропустила и принцесса Анна. Она приехала вместе с мужем сэром Тимоти Лоренсом.
Королевская принцесса и вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс были запечатлены на рождественском обеде для членов королевской семьи, устроенном королем Чарльзом в Букингемском дворце 19 декабря.
Сестра короля была в темно-синем пальто, а на шее у нее был пестрый шарф. Она накрасила губы яркой помадой, надела золотые серьги и сделала свою фирменную прическу. А ее муж Тимоти был в темно-синем костюме, белой рубашке в голубую мелкую клетку и в желтом галстуке в принт флагов разных стран мира.
По пути во дворец, напомним, папарацци также запечатлели королеву Камиллу, принцесс Йоркских Беатрис и Евгению и герцогиню Эдинбургскую Софи с мужем.
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