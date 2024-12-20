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В синем пальто и в компании мужа: принцессу Анну запечатлели по пути в Букингемский дворец

В синем пальто и в компании мужа: принцессу Анну запечатлели по пути в Букингемский дворец

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

Королевский рождественский обед в Букингемском дворце не пропустила и принцесса Анна. Она приехала вместе с мужем сэром Тимоти Лоренсом.

Королевская принцесса и вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс были запечатлены на рождественском обеде для членов королевской семьи, устроенном королем Чарльзом в Букингемском дворце 19 декабря.

Сестра короля была в темно-синем пальто, а на шее у нее был пестрый шарф. Она накрасила губы яркой помадой, надела золотые серьги и сделала свою фирменную прическу. А ее муж Тимоти был в темно-синем костюме, белой рубашке в голубую мелкую клетку и в желтом галстуке в принт флагов разных стран мира.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / © Getty Images
Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

По пути во дворец, напомним, папарацци также запечатлели королеву Камиллу, принцесс Йоркских Беатрис и Евгению и герцогиню Эдинбургскую Софи с мужем.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / © Getty Images
Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

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