В синем пальто и в жемчугах: королева Елизавета II в красивом образе приехала в Аскот

В синем пальто и в жемчугах: королева Елизавета II в красивом образе приехала в Аскот

95-летняя королева Елизавета II получила награду за ее выдающийся вклад в британские плоские гонки.

Вчера, 16 октября, королева Елизавета II посетила ипподром Аскот, на котором прошел День чемпионов Великобритании QIPCO.

Там Ее Величество появилась в красивом аутфите. На ней было синее двубортное пальто с черным воротником, манжетами и пуговицами, а также синее платье. К нему королева подобрала элегантную синюю шляпу с черной каймой.

Королева Елизавета II / Getty Images

Свой образ Елизавета II дополнила черными туфлями, черными перчатками и черной сумочкой.

В качестве украшений Ее Величество использовала жемчужное ожерелье, жемчужные серьги и золотой браслет. К пальто была прикреплена элегантная бриллиантовая брошь с жемчугом. Губы королева накрасила розовой помадой.

Королева Елизавета II / Getty Images

Елизавета II приняла участие в награждении трофеем победителя забега.

Кроме того, королеве вручили специальный памятный знак, который свидетельствует о том, что она вошла в Зал славы серии британских чемпионов (официальный Зал славы британских плоских гонок).

Королева Елизавета II / Getty Images

Елизавета II становится первым человеком, попавшим в Зал славы в категории "Специальный участник" в знак признания ее выдающегося вклада в британские плоские гонки.

Напомним, недавно Ее Величество посетила Кардифф, чтобы открыть последнюю сессию валлийского парламента. Там она предстала в розовом пальто от Stewart Parvin, украшенном брошью из валлийского нарцисса (символизирующего национальный цветок Уэльса) и шляпе от Рэйчел Тревор-Морган. В руке у нее была трость для поддержки.

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева Елизавета II / Getty Images

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