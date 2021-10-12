В синем пальто и впервые за долгое время с тростью: королева Елизавета II в сопровождении дочери приехала на службу

В синем пальто и впервые за долгое время с тростью: королева Елизавета II в сопровождении дочери приехала на службу

Королева Елизавета II сегодня вышла на публику в сопровождении своего дочери принцессы Анны.

После смерти принца Филиппа в апреле 2021 года многие члены королевской семьи говорили, что теперь будут чаще появляться с Ее Величеством на разных публичных мероприятиях.

На прошлой неделе мы видели, как младший сын королевы принц Эдвард, граф Уэссекский, сопровождал монарха на презентации эстафеты Королевской дубинки, где был дан старт Играм Содружества в Бирмингеме 2022 года.

Королева Елизавета II / Getty Images

Сегодня Елизавету II сопровождает ее 71-летняя дочь принцесса Анна. Королевская принцесса и королева присутствовали на службе в честь Дня Благодарения по случаю столетия Королевского британского легиона в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Королева Елизавета II / Getty Images

Елизавета II появилась на публике в синем пальто, под которым было светлое платье с цветочным принтом и любимые ею туфли Anello & Davide. В руке Ее Величество держала сумку от Launer и трость, с помощью которой передвигалась. Это впервые мы видим на публике королеву с тростью.

Королева Елизавета II и принцесса Анна / Getty Images

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Также она была в перчатках, синей шляпе с цветами, с брошью с бриллиантами и сапфиром на груди и с жемчужными украшениями, с идеальной укладкой и макияжем на лице.

Принцесса Анна сегодня также выбрала достаточно яркий образ, надев фиолетовое пальто, шляпу ему в тон, синее платье и туфли на каблуках. Анна также была в перчатках, с брошью на груди и с золотыми украшениями.

Королева Елизавета II / Getty Images

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