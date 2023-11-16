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В синем пальто и высоких сапогах из кожи: стильная княгиня Шарлин раздала рождественские подарки

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1556
Время на прочтение
2 мин
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В синем пальто и высоких сапогах из кожи: стильная княгиня Шарлин раздала рождественские подарки

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Княгиня Монако Шарлин снова появилась на публике со своим мужем князем Альбером II.

Вопреки слухам о разладе в их семье, пара демонстрирует несокрушимость их союза. Сегодня, 16 ноября, князь и княгиня присутствовали на раздаче рождественских подарков Красного Креста во дворце Монако.

Княгиня Шарлин / © Getty Images
Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Поговаривают, что Шарлин давно не живет во дворце и имеет некий контракт с мужем, согласно которому согласна исполнять свои королевские обязанности за определенное финансовое вознаграждение.

45-летняя княгиня снова отдала предпочтение темным оттенкам, надев черную водолазку, обтягивающие брюки, а сверху длинное темно-синее пальто с серым воротником. Обута Шарлин была в кожаные высокие сапоги на каблуках. Ее белокурые волосы были аккуратно уложены, легкий макияж был на лице и сверкающие бриллиантовые серьги в ушах. На пальце у Шарлин сверкало ее помолвочное кольцо, которое она носит в последнее время все чаще, словно пытается показать, что в их семьей все в порядке. 

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Альбер надел темно-синий костюм и белую рубашку, дополнив образ светло-серым галстуком в принт.

Княгиня Шарлин / © Getty Images
Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что эксперт по языку тела объяснил, что не так в отношениях княгини Шарлин и князя Альбера II.

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Дата публикации
Просмотры
1556
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