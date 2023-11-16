В синем пальто и высоких сапогах из кожи: стильная княгиня Шарлин раздала рождественские подарки

Вопреки слухам о разладе в их семье, пара демонстрирует несокрушимость их союза. Сегодня, 16 ноября, князь и княгиня присутствовали на раздаче рождественских подарков Красного Креста во дворце Монако.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Поговаривают, что Шарлин давно не живет во дворце и имеет некий контракт с мужем, согласно которому согласна исполнять свои королевские обязанности за определенное финансовое вознаграждение.

45-летняя княгиня снова отдала предпочтение темным оттенкам, надев черную водолазку, обтягивающие брюки, а сверху длинное темно-синее пальто с серым воротником. Обута Шарлин была в кожаные высокие сапоги на каблуках. Ее белокурые волосы были аккуратно уложены, легкий макияж был на лице и сверкающие бриллиантовые серьги в ушах. На пальце у Шарлин сверкало ее помолвочное кольцо, которое она носит в последнее время все чаще, словно пытается показать, что в их семьей все в порядке.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Альбер надел темно-синий костюм и белую рубашку, дополнив образ светло-серым галстуком в принт.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что эксперт по языку тела объяснил, что не так в отношениях княгини Шарлин и князя Альбера II.

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