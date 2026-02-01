В синем пальто и жемчужных серьгах: королева Камилла посетила памятное мероприятие в честь своей близкой подруги

Королева Камилла и дама Джилли Купер / © Getty Images

Реклама

Королева присоединилась к друзьям и семье дамы Джилли Купер на поминальной службе, посвященной ее жизни. Писательница, известная своими откровенными романами, посвященными скандалам и супружеской измене в высшем обществе, скончалась в октябре в возрасте 88 лет после травмы, полученной при падении.

Ее похороны состоялись в прошлом году, но в пятницу утром в Саутуаркском соборе прошла специальная поминальная служба в ее честь.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла была давней подругой дамы Джилли, и она прибыла на мероприятии почтить ее память. Ее Величество надела синее пальто, обула высокие замшевые сапоги и дополнила образ жемчужными серьгами-висюльками, а также красивой прической и легким макияжем.

Реклама

В 2018 году в рамках новогодних наград писательница была удостоена звания командора Ордена Британской империи (CBE) за заслуги перед литературой и благотворительностью, а в 2024 году ей было присвоено звание дамы.