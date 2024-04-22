В синем пальто, красной шляпе и с брошью Елизаветы II: королева Камилла произвела фурор новым образом

Колева Камилла вернулась к исполнению своих королевских обязанностей и посетила военную базу Каттерик-Гарнизон, в Северном Йоркшире.
Ее Величество встретилась со служащими Королевскими уланами и ветеранами во время своего первого визита в полк с тех пор, как она была назначена его главнокомандующим. Перед Камиллой эту должность занимала покойная королева Елизавета II, которая была назначена в свой 21-й день рождения, 21 апреля 1947 года.
76-летняя Камилла выглядела потрясающе в темно-синем пальто от Фионы Клер, смоделированном по образцу униформы Лансера, с красным воротником-стойкой и кольчугой на плечах. Сын дизайнера, капитан команды Royal Lancers, сегодня присутствовал на мероприятии, пишет express.co.uk.
Свой образ Камилла дополнила небольшой красной шляпой, на которой была прикреплена брошь Lancers, принадлежавшая покойной королеве Елизавете и два пера синего и желтого цветов. У нее была фирменная укладка, макияж на лице, а в ушах жемчужные серьги-висюльки.
Сегодняшнее мероприятие занимает особое место в сердце королевы, поскольку ее отец, майор Брюс Шанд, служил в 12-м уланском полку и получил Военный крест за храбрость во время битвы.
По сообщениям Букингемского дворца, на выставке были представлены бронетехника, в том числе времен Второй мировой войны, которыми командовал покойный отец королевы. Вручив медали, Камилла отправилась в офицерскую столовую.
Напомним, 21 апреля, в день рождения Елизаветы II, Чарльз и Камилла посетили службу в церкви Крати Кирк, в Шотландии.
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