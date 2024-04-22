В синем пальто, красной шляпе и с брошью Елизаветы II: королева Камилла произвела фурор новым образом

Колева Камилла вернулась к исполнению своих королевских обязанностей и посетила военную базу Каттерик-Гарнизон, в Северном Йоркшире.

Ее Величество встретилась со служащими Королевскими уланами и ветеранами во время своего первого визита в полк с тех пор, как она была назначена его главнокомандующим. Перед Камиллой эту должность занимала покойная королева Елизавета II, которая была назначена в свой 21-й день рождения, 21 апреля 1947 года.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

76-летняя Камилла выглядела потрясающе в темно-синем пальто от Фионы Клер, смоделированном по образцу униформы Лансера, с красным воротником-стойкой и кольчугой на плечах. Сын дизайнера, капитан команды Royal Lancers, сегодня присутствовал на мероприятии, пишет express.co.uk.

Мероприятие на базе Каттерик-Гарнизон / Фото: Associated Press

Свой образ Камилла дополнила небольшой красной шляпой, на которой была прикреплена брошь Lancers, принадлежавшая покойной королеве Елизавете и два пера синего и желтого цветов. У нее была фирменная укладка, макияж на лице, а в ушах жемчужные серьги-висюльки.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Сегодняшнее мероприятие занимает особое место в сердце королевы, поскольку ее отец, майор Брюс Шанд, служил в 12-м уланском полку и получил Военный крест за храбрость во время битвы.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

По сообщениям Букингемского дворца, на выставке были представлены бронетехника, в том числе времен Второй мировой войны, которыми командовал покойный отец королевы. Вручив медали, Камилла отправилась в офицерскую столовую.

Напомним, 21 апреля, в день рождения Елизаветы II, Чарльз и Камилла посетили службу в церкви Крати Кирк, в Шотландии.

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