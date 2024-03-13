В синем пальто-накидке и шляпе с вуалью: стильная Зара Тиндалл на фестивале в Челтнеме

Челтнемский фестиваль на ипподроме Челтнем стартовал 12 марта. Зару сфотографировали там в компании Натали Пинкхэм, а также мужа Зары – Майка Тиндалла.

В первый день скачек Зара появилась на ипподроме в темно-синем шерстяном пальто с поясом и рукавами-накидкой от итальянского бренда Karen Millen, под который надела синий джемпер с высоким воротником, была в высоких замшевых сапогах Stuart Weitzman, в серой шляпе с вуалью от Victoria Charles Headpieces, кожаных перчатках и в руках держала сумку из кожи крокодила от Fairfax & Favor.

Натали Пинкхэм и Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Тиндалл надела золотые серьги с жемчужинами от Calleija Jewellers, сделала насыщенный макияж и волосы собрала в низкий пучок. Выглядела Зара очень элегантно.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

В прошлый раз мы видели Зару в Челтнеме в январе 2024 года. Тогда она была в бордовом пальто без воротника от The Fold и в шляпе.

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