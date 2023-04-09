В синем пальто с вышивкой на груди: красивая королева Камилла с королем Чарльзом на пасхальной службе

Члены британской королевской семьи сегодня посетили пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Виндзоре.

Король Чарльз III и королева Камилла возглавляли королевскую семью. В этом году большая семья короля собралась на пасхальную службу в первый раз после смерти Ее Величества королевы Елизаветы II.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Кроме того, сегодня, 9 апреля, в семье вспоминают о двух других важных событиях: Чарльз и Камилла отмечают восемнадцатую годовщину со дня своей свадьбы, а также сегодня исполняется два года со дня смерти принца Филиппа, отца Чарльза и мужа Елизаветы II.

75-летняя Камилла надела темно-синее платье-пальто с вышивкой на рукавах и декольте, дополнив наряд лаконичной шляпой-таблеткой, в руке королева держала синюю сумку от Chanel, а обута была в замшевые синие туфли от Eliot Zed.

Король Чарльз III и королева Камилла, принцесса Анна и принц Эндрю / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Из аксессуаров королева надела часы на черном ремешке, несколько золотых браслетов на запястье, в том числе и любимый от Van Cleef & Arpels, а также жемчужные серьги-клипсы так как у нее не проколоты уши. На груди была пришпилена бриллиантовая брошка.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Чарльз тоже был в темно-синем костюме, к которому подобрал светлую рубашку в тонкую полоску и яркий галстук с принтом.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, в день годовщины их свадьбы мы вспоминали, как королева Камилла выглядела раньше и как преображалась на пути от домохозяки до королевы Англии.

Читайте также: