В синем платье-футляре с пикантным вырезом: новая премьер-министр Швеции в парламенте

В синем платье-футляре с пикантным вырезом: новая премьер-министр Швеции в парламенте

Магдалена Андерссон, ставшая первой женщиной в истории страны, возглавившей правительство, продемонстрировала деловой образ в парламенте.

Сегодня, 24 ноября, премьер-министром Швеции стал лидер социал-демократов — 54-летняя Магдалена Андерссон, сообщил The Local. Впервые в истории страны правительство возглавила женщина.

В день назначения Магдалена появилась в парламенте Швеции в Стокгольме в синем платье-футляре с пикантным вырезом. Сверху она надела черный жакет. Волосы политик аккуратно уложила и украсила шею кулоном на цепочке.

Магдалена Андерссон / Getty Images

Андерссон официально возглавит правительство после встречи с королем Карлом XVI Густавом в эту пятницу, 26 ноября.

Магдалена Андерссон / Getty Images

Магдалена занимала должность министра финансов. На должности премьер-министра Андерссон заменила Стефана Левена, который в начале ноября подал в отставку.

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