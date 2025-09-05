В синем платье и белом блейзере: герцогиня Софи приехала с визитом в Канаду

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи надела двубортный белый блейзер Altuzarra, синее платье из льна Erdem, в руках она держала клатч из змеиной кожи Sophie Habsburg и обула кожаные туфли-лодочки на каблуках. Лук герцогини дополняли серьги Adore Jewels и браслет-манжет на запястье от Laurence Coste. Волосы Софи распустила и сделала легкий дневной макияж, немного подчеркнув глаза и губы розовым блеском.

Это ее первый выход в новом осеннем сезоне на публику.

В прошлый раз герцогиня Эдинбургская появлялась на мероприятии в середине августа, когда встретилась с 105-летним ветераном в рамках празднования 80-летия победы во Второй мировой войне.