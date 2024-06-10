В синем платье и без макияжа: леди Сару Чатто запечатлели в компании королевы Камиллы на мероприятии

Мероприятие проходило в королевском читальном зале во дворце Хэмптон-Корт в Лондоне, а главенствовала на нем королева Камилла. Она появилась на публике в элегантном темно-синем комбинезоне от Anna Valentine, в руках держала светлый платок и небольшую сумку.

Мероприятие призвано прославлять и пропагандировать силу и преимущества чтения. Камилла мечтает о том, чтобы больше людей начало читать книги и духовно расти. Сара Чатто, похоже, среди тех, кто любит читать. На фестиваль она приехала с мужем Дэниелом Чатто.

Леди Сара Чатто и ее муж Дэниел Чатто / Фото: Getty Images

Сара надела кобальтово-синее платье миди в сочетании с коротким голубым кардиганом и черными эспадрильями н а соломенной подошве. Через плечо у нее висела сумка на тонком ремешке, волосы она заколола заколкой сзади и была практически без макияжа.

Леди Сара Чатто и королева Камилла / Фото: Getty Images

Сара не любит выделяться и предпочитает скромные луки в отличие от изысканных образов, которые любила ее покойная мать принцесса Маргарет. Недавно мы рассказывали вам десять интересных фактов из биографии дочери принцессы Маргарет.

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