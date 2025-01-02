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В синем платье и цветочной тиаре: принцесса Мари с мужем принцем Иоахимом посетила новогодний прием

В синем платье и цветочной тиаре: принцесса Мари с мужем принцем Иоахимом посетила новогодний прием

Принц Иоахим и принцесса Мари / Фото: Getty Images

Датская принцесса Мари вместе со своим мужем принцем Иоахимом посетила новогодний гала-ужин во дворце Амалиенборг в Копенгагене.

48-летняя принцесса Мари, которую многие путают с королевой Дании Мэри в виду их заметного внешнего сходства, тоже облачилась в синее платье в пол и надела тиару. Это было платье-смокинг из синего бархата с тонким поясом на талии и небольшим шлейфом. В руках принцесса держала золотой клатч, у нее на груди была пришпилена брошь с бриллиантами и сапфирами, в ушах были серьги-висюльки, а на голове цветочная тиара.

Принц Иоахим и принцесса Мари / © Getty Images
Принц Иоахим и принцесса Мари / Фото: Getty Images

Принцесса Мари сделала прическу, которая очень была похожа на прическу королева Мэри, а также лаконичный макияж. На королевский прием она прибыл со своим супругом – принцем Иоахимом, который был одет в военную форму, как и его брат король Фредерик.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images
Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Банкет также посетила бывшая королева Дании Маргрете II, она, как всегда блистала в ярком платье и с многочисленными украшениями.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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