В синем платье и кейп-пальто: королева Матильда предстала в еще одном очаровательном луке в туре по Норвегии
Сегодня финальный день государственного визита короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды в Норвегию.
Их Величества посетили вместе с наследным принцем Хоконом Норвежский музей нефти в Ставангере, около которого королевскую чету встречала толпа поклонников.
Для этого выхода в свет Матильда выбрала синее платье с воротником и поясом на талии и кейп-пальто темно-синего цвета. Ее образ дополняли кожаные перчатки и маленькая сумка на короткой ручке, красивые серьги с бриллиантами и сапфирами, которые идеально гармонировали со всем королевским луком. В этот раз королева собрала волосы в прическу и сделала легкий дневной макияж, соответствующий случаю.
Вчера во второй день визита в Норвегию королева Матильда и король Филипп в сопровождении короля Харальда V и королевы Сони посетили Национальный музей в Осло. Там Ее Величество появилась в роскошном бархатном платье Dior.