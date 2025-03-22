В синем платье и кейпе: королева Камилла вышла на публику в Северной Ирландии

Королевская пара отправились в Северную Ирландию, посетив город Банбридж. Этот визит состоялся в рамках из трехдневного тура в этот регион.

В тот день 76-летний король встретился с представителями местного бизнеса в Старой ратуше, а 77-летняя Камилла порадовала детей чтением в библиотеке Банбриджа. Также они вместе вышли к собравшейся поприветствовать их толпе, где немного пообщались с подданными.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король был в сером костюме, который носил в сочетании с галстуком в принт-зебры, рубашкой и любимым коричневым пальто, которое носит на протяжении очень многих лет. Камилла же надела синее платье любимого фасона, которое украшала вышивка на груди и рукавах.

Наряд королева носила с черным кейпом, перчатками и замшевыми сапогами. Также она сделала укладку и надела любимые украшения среди которых можно было заметить браслет от Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Для королевской четы, прибывшей в Северную Ирландию в среду, эта неделя выдалась очень насыщенной. В четверг они посетили Белфаст, где наслаждались весенним солнцем и пробовали виски в местном пабе. Также Камилла организовала прием в замке Хиллсборо в Белфасте.

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