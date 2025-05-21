В синем платье и лаковых туфлях: элегантная королева Летиция посетила церемонию

Королева Летиция / © Getty Images

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Король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на церемонии награждения 86-го выпуска Ассоциации прессы Мадрида и праздновании ее 130-летия в Auditorio Caja de Música в Мадриде.

Мероприятие состоялось в зале Caja de Música в CentroCentro.

Королева Летиция / © Getty Images

Для вручения этих наград Летиция достала из своей гардеробной платье Bottega Veneta, которое было в ее гардеробе не менее шести лет, в котором королева дебютировала во время визита в Сантьяго-де-Компостела в 2018 году.

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Образ Летиция дополнила удобными лаковыми туфлями черного цвета от Sezane в стиле «Мэри Джейн», которые она впервые представила на постоянной мадридской книжной ярмарке «Cuesta de Moyano» несколько недель назад. А также дополнила лук серьгами с бриллиантами, красивой укладкой и насыщенным макияжем.

Король Филипп VI появился на публике в черном классическом костюме в полоску, голубой рубашке и галстуке в принт.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Ранее на этой неделе монарх и его супруга присутствовали на Святой мессе в честь интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане, где Летиция появилась в белом аутфите.