В синем платье и лодочках: элегантная Джасинда Ардерн приехала в Виндзор получить награду из рук принца Уильяма

Джасинда, которая занимала пост премьер-министра с 2017 по 2023 год, была удостоена звания Дамы Великого Командора новозеландского ордена "За заслуги" в Виндзорском замке. Церемония награждения прошла 16 октября.

Джасинда Ардерн,бывший премьер-министр Новой Зеландии / Фото: Associated Press

В благодарственной речи Джасинда Ардерн сказала, что для нее честь получить эту награду от принца Уэльского, с которым их связывает сотрудничество над экологической премией Earthshot Prize. Ардерн является попечителем экологической инициативы Уильяма и была назначена на эту должность в апреле 2023 года.

"@jacindaardern, для меня было честью вручить вам эту заслуженную награду сегодня в Виндзоре!" — написали принц и принцесса Уэльские в социальных сетях, назвав ее "другом, выдающимся защитником окружающей среды, а теперь и Дамой-компаньоном новозеландского ордена "За заслуги"".

Джасинда появилась на церемонии в синем платье с рюшами на декольте и кожаных туфлях-лодочках на каблуках. Она также надела традиционный плащ маори, который надевают во время особых церемоний. Она собрала волосы в пучок, сделала лаконичный макияж и надела серьги-гвоздики.

Джасинда Ардерн,бывший премьер-министр Новой Зеландии / Фото: Associated Press

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