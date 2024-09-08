В синем платье и лодочках на каблуках: королева Камилла посетила базу Королевских ВВС

Королева Камилла посетила базу Королевских ВВС Лиминг, чтобы встретиться с военнослужащими и их семьями и узнать о предлагаемой им социальной поддержке.

Камилла является почетным командиром авиации, встретилась с инструкторами, которые обучают пилотов Королевских ВВС и Катара, прежде чем ей показали некоторые из самых современных систем Counter Uncrewed Air.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В ходе своего визита королева Камилла также встретилась с военнослужащими 90-го подразделения связи, специалистами по связи и киберзащите, а также со специалистами, которые проводят обучение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Для очередного появления на публике королева Камилла выбрала неоново-синее платье Fiona Clare с вышивкой на груди, дополнила его бежевыми туфлями-лодочками Eliot Zed на каблуках, подвеской от Kiki McDonough Apollo с голубым топазом из желтого золота и подвеской с инициалами ее внуков, браслетом Van Cleef & Arpels и еще несколькими тонкими золотыми браслетами и новым синим "браслетом дружбы" на другом запястье и брошью на груди.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

У Ее Величества была, как всегда, сделала укладка и макияж на лице, но погода выдалась ветренной, ветер так и норовил испортить ее прическу.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ранее мы показывали, как Камилла присоединилась к своему мужу королю Чарльзу на Играх Бремара в Шотландии после насыщенной рабочей недели.

Король Чарльз и королева Камилла на Играх Бремара / Фото: Getty Images

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