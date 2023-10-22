В синем платье и лодочках в тон: принцесса София на торжественной церемонии

38-летняя супруга принца Карла Филиппа и невестка короля Карла Густава – принцесса София – посетила выпускной церемонии университета Софиахеммет в мэрии Стокгольма.

София была в темно-синем платье длины миди и с длинными рукавами, к которому подобрала замшевые синие туфли с острыми носами на каблуках и черный клатч. Ее волосы были собраны в высокую прическу, она сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза и розовой помадой губы, и надела серьги-висюльки.

Принцесса София / Фото: Getty Images

Маникюр принцессы был выполнен в светлом оттенке, а на пальцах сверкало несколько колец с бриллиантами.

Рядом с Софией запечатлена директор университета Йоханна Адами в кобальтово-синем платье, черных туфлях с круглыми носами и с очень милой кудрявой прической.

Принцесса София и Йоханна Адами / Фото: Getty Images

Читайте также: