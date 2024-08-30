В синем платье и на каблуках: королева Максима станцевала на публичном мероприятии

Максима станцевала с постояльцами этого центра и выглядела, как всегда, очень лучезарно. Королева приехала на эту встречу в синем платье без рукавов с белым узором от любимого бренда Maison Natan, дополнив аутфит кремовыми перчатками и синими туфлями-лодочками из кожи на каблуках от Gianvito Rossi.

Волосы Максимы были собраны в низкий пучок, она сделала красивый макияж и надела серьги-висюльки с синими камнями. На запястье у Ее Величества было несколько браслетов, на пальце перстень, а маникюр выполнен красного цвета.

Королева зажигательно потанцевала с женщинами, которые собрались в центре в этот день.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Монаршая особа уже вернулась к работе после летнего отпуска, который Максима провела с семьей. На днях королева посетила в качестве почетного председателя SchuldenlabNL (лаборатория по долгам) службу поддержки Geldzaken в Гааге, где люди могут получить информацию о своих доходах и расходах.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте также:

Как менялась внешность королевы Нидерландов Максимы (13 фото)