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В синем платье и на шпильках: Стелла Маккартни получила из рук короля Чарльза III почетный орден

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
973
Время на прочтение
1 мин
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В синем платье и на шпильках: Стелла Маккартни получила из рук короля Чарльза III почетный орден

Стелла Маккартни / Фото: Associated Press

Британский дизайнер Стелла Маккартни стала кавалером Ордена Британской империи и получила награду из рук короля Чарльза III на церемонии в Виндзорском замке.

Стелла получила медаль за заслуги в области моды и устойчивого развития. 51-летняя дизайнер выступает за экологически чистое производство одежды без продуктов животного происхождения. Награду она получила только сейчас, хотя была отмечена еще в честь дня рождения королевы Елизаветы II в 2022 году.

Стелла Маккартни / © Associated Press
Стелла Маккартни / Фото: Associated Press

На церемонию дизайнер приехала в темном платье с поясом на талии, черных колготах, черных туфлях на высоких каблуках и дополнила образ ободком на голове и вуалью. В ее ушах были лаконичные серьги, волосы она собрала в пучок и сделала максимально натуральный макияж.

Напомним, именно Стелла Маккартни является автором второго свадебного платья Меган, герцогини Сассекской, когда она выходила замуж за принца Гарри. В нем Меган тогда приехала на свадебный банкет.

Свадьба Меган и Гарри / © Associated Press
Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
973
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