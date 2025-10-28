- Дата публикации
В синем платье и ободке с вуалью: королева Мэри прибыла с мужем-королем с визитом в Латвию
Король Дании Фредерик X и королева Мэри прибыли на официальную церемонию приветствия в Рижский замок в Риге, в рамках своего визита в Латвию.
Государственный визит в Латвию королевской четы состоится 28-29 октября 2025 года. На церемонии приветствия в Рижском замке их встретил президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В рамках торжественного приема королевская чета была представлена официальным делегациям стран, а король обошел строй почетного караула.
В Рижском замке королевская чета сделала запись в гостевой книге президента и провела краткую беседу тет-а-тет с президентом Латвии, министром иностранных дел и министром обороны.
Королева Мэри появилась на церемонии в синем платье длины миди, с ободком на голове, дополненным вуалью, набросила черную накидку поверх платья и обула туфли-лодочки из кожи рептилии. Королева держала под мышкой клатч, а в руках кожаные черные перчатки, сделала светлый маникюр и надела жемчужные серьги. Макияж на ее лице был в натуральных оттенках.
Король Дании Фредерик X был в белой рубашке, с бордовый галстуком, синих брюках и черном пальто.
