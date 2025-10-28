ТСН в социальных сетях

Общество
133
1 мин

В синем платье и ободке с вуалью: королева Мэри прибыла с мужем-королем с визитом в Латвию

Король Дании Фредерик X и королева Мэри прибыли на официальную церемонию приветствия в Рижский замок в Риге, в рамках своего визита в Латвию.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Фредерик X и королева Мэри

Король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Государственный визит в Латвию королевской четы состоится 28-29 октября 2025 года. На церемонии приветствия в Рижском замке их встретил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В рамках торжественного приема королевская чета была представлена ​​официальным делегациям стран, а король обошел строй почетного караула.

Королева Мэри, король Фредерик X и президент Латвии Эдгар Ринкевич / © Associated Press

Королева Мэри, король Фредерик X и президент Латвии Эдгар Ринкевич / © Associated Press

В Рижском замке королевская чета сделала запись в гостевой книге президента и провела краткую беседу тет-а-тет с президентом Латвии, министром иностранных дел и министром обороны.

Королева Мэри, король Фредерик X  / © Associated Press

Королева Мэри, король Фредерик X  / © Associated Press

Королева Мэри появилась на церемонии в синем платье длины миди, с ободком на голове, дополненным вуалью, набросила черную накидку поверх платья и обула туфли-лодочки из кожи рептилии. Королева держала под мышкой клатч, а в руках кожаные черные перчатки, сделала светлый маникюр и надела жемчужные серьги. Макияж на ее лице был в натуральных оттенках.

Королева Мэри / © Associated Press

Королева Мэри / © Associated Press

Король Дании Фредерик X был в белой рубашке, с бордовый галстуком, синих брюках и черном пальто.

Король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Напомним, недавно мы показывали, какой красивый осенний аутфит датская королева выбрала для очередного появления на публике.

