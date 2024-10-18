В синем платье и под зонтом: королева Камилла прибыла с Чарльзом в Австралию

Король Чарльз и королева Камилла начали свой визит в Австралию, где проведут следующие шесть дней.

Сегодня королевская чета была запечатлена по прибытии в аэропорт Сиднея, где их встречала официальная делегация. Королева Камилла отдала дань уважения Австралии, надев наряд королевского синего цвета и была в креповом платье от Fiona Clare, а также австралийской плетеной брошью и серых замшевых туфлях, а в руках держала маленькую сумку. Ранее эта брошка была подарена австралийским народом покойной королеве Елизавете II. В этот день выдалась дождливая погода, поэтому Ее Величеству пришлось взять зонтик.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз был в синем полосатом костюме, белой рубашке в полоску и с голубым галстуком в принт кораблей. Монарх держал в руках зонт и периодически оглядывался, чтобы удостовериться, что с его супругой все в порядке.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Незадолго до приземления в Австралии официальный аккаунт королевской семьи опубликовал видео, посвященное историческому визиту. В трехминутном видео королевская пара опубликовала трогательное сообщение в социальных сетях.

"В преддверии нашего первого визита в Австралию в качестве короля и королевы мы с нетерпением ждем возвращения в эту прекрасную страну, чтобы отпраздновать необычайно богатые культуру и сообщества, которые делают ее такой особенной. Увидимся там!".

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Пост был подписан самим королем и королевой как "Чарльз R и Камилла R. - (где R на латыни означает Rex - "король", а "R" у Камиллы – Regina ("королева" на латыни)".

После визита в Австралию королевская чета отправится на следующей неделе на Самоа.

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