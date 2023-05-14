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В синем платье и роскошных серьгах: принцесса Уэльская в элегантном образе появилась на открытии финала "Евровидения"

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
541
Время на прочтение
2 мин
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В синем платье и роскошных серьгах: принцесса Уэльская в элегантном образе появилась на открытии финала "Евровидения"

Принцесса Уэльская играет на фортепиано в клипе Kalsuh Orchestra / Фото: Getty Images

Принцесса Кейт в красивом аутфите неожиданно предстала в клипе Kalsuh Orchestra.

Кейт Миддлтон приятно удивила зрителей "Евровидения-2023" своим появлением на открытии грандфинала песенного конкурса. Кэтрин появилась в клипе прошлогоднего победителя группы Kalsuh Orchestra на песню "Стефания", который сняли на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве.

Уэльская на фортепиано трогательно сыграла мелодию Джо Прайса и Коджо Сэмюэля в Багряной гостиной Виндзорского замка.

Принцесса выглядела невероятно. На ней было элегантное шифоновое платье макси синего цвета (одного из цветов украинского флага) на одно плечо и с драпировкой от британского бренда Jenny Packham.

Принцесса Уэльская играет на фортепиано в клипе Kalsuh Orchestra / © Getty Images
Принцесса Уэльская играет на фортепиано в клипе Kalsuh Orchestra / Фото: Getty Images

Модель наряда называется Marlowe и стоит оно 3820 долларов.

Платье Jenny Packham/Скрин / ©
Платье Jenny Packham/Скрин

Аутфит Кейт Миддлтон дополнила красивой укладкой с локонами, нежным макияжем и роскошными серьгами с массивными сапфирами и бриллиантовой бахромой, которые когда-то принадлежали матери королевы Елизаветы II – Елизавете Боуз-Лайон, королеве-матери, как ее называли в народе.

Принцесса Уэльская играет на фортепиано в клипе Kalsuh Orchestra / © Getty Images
Принцесса Уэльская играет на фортепиано в клипе Kalsuh Orchestra / Фото: Getty Images

Напомним, на предкоронационном приеме принцесса Уэльская сфотографировалась с Еленой Зеленской и Джилл Байден.

Джилл Байден, принцесса Уэльская и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Джилл Байден, принцесса Уэльская и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

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Дата публикации
Просмотры
541
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